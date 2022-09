Mafia:voto scambio, passaggio soldi ripreso in diretta da Cc

(ANSA) - PALERMO, 23 SET - Le telecamere piazzate dai carabinieri di Palermo lo scorso 17 settembre hanno ripreso la consegna di denaro da parte del candidato dei Popolari Autonomisti all'Ars Salvatore Ferrigno a Piera Loiacono, intermediaria tra il politico e il mafioso Giuseppe Lo Duca. I soldi, secondo i pm, erano destinati a Lo Duca. Sia Lo Duca che Ferrigno e la donna sono stati arrestati per scambio elettorale politico-mafioso.

Ferrigno e la Loiacono si incontrano in un bar di Carini: "Alle 20:18 - scrivono i carabinieri - si aveva modo di riprendere Ferrigno nell'atto di prendere qualcosa dalla tasca dei pantaloni per poi consegnarla alla Loiacono che repentinamente riponeva tutto nella borsa".

Le cimici piazzate nell'auto della Loiacono confermano che la donna aveva ricevuto da Ferrigno mille euro con la promessa di ulteriori consegne di soldi."E Peppe si accontenta?" chiede alla Loiacono, riferendosi a Lo Duca, l'uomo che è con lei in auto.

"E se non si accontenta non posso fare più niente", risponde l'indagata. (ANSA).