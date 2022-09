Caro bollette: protesta studenti negli uffici Enel a Palermo

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Manifestazione di protesta nella sede dell'Enel a Palermo. Dopo il corteo per lo sciopero per il clima un gruppo di studenti si è diretto negli uffici in via Marchese di Villabianca, e ha manifestato contro gli aumenti dei costi dell'energia elettrica. "Per noi caro bollette. Per voi profitti alle stelle" così recita lo striscione contro l'aumento del costo delle bollette che sta mettendo in difficoltà moltissime famiglie. "Dicono che questi spropositati aumenti sono dovuti alla crisi energetica, che dobbiamo stringere la cinghia e fare sacrifici - sostengono i manifestanti - Ma non siamo tutti sulla stessa barca e non pagheremo tutti le conseguenze della crisi energetica e climatica. Mentre noi non sappiamo se potremo accendere i riscaldamenti per l'inverno, mentre noi siamo obbligati a chiudere le attività perché non riusciamo a pagare le bollette, a vivere di sacrifici per arrivare a fine mese, le multinazionali come Enel, Eni, Edison, con il benestare dei governi, continuano a profitti, con aumenti del fatturato fino al 700%" . (ANSA).