Un software coniuga intelligenza artificiale e Dostoevskij

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - Cosa hanno in comune Dostoevskij e l'intelligenza artificiale? L'inedito accostamento, che potrebbe far storcere il naso agli amanti della letteratura classica e incontaminata, è una realtà sperimentale però già in auge. Il primo esempio di illustrazione di libri con intelligenza artificiale è ad opera di una piccola e ambiziosa casa editrice di Palermo, la Urban Apnea edizioni. L'esperimento di illustrazione è stato realizzato tramite Midjourney, il primo software di IA (intelligenza artificiale) text-to-image che è riuscito a tradurre il testo di "Sogno di un uomo ridicolo", uno dei capolavori del maestro della letteratura russa, in immagini, illustrazioni e rappresentazioni grafiche. L'incontro tra la grande tradizione della letteratura classica, come in questo caso del racconto visionario di Fëdor Dostoevskij, con l'ultimo ritrovato in termini di tecnologia applicata all'arte, Midjourney, è un binomio che mescola la tradizione con l'innovazione. Inserendo la traduzione inglese di alcune frasi del racconto, l'Intelligenza Artificiale ha ricreato ad arte le scene pensate e narrate dall'autore, riuscendo a imitare bene stili di artisti, riprodurre atmosfere e ambientazioni, e a creare suggestioni visive. Il software infatti, che in questi ultimi mesi sta animando il dibattito tra artisti, programmatori e intellettuali, tra questi lo scrittore Vanni Santoni in Italia, o Stephen King ( il quale ha recentemente condiviso su Twitter di aver chiesto a un "amico tecnico" di disegnare Pennywise tramite un programma di intelligenza artificiale) è uno strumento suggestivo e sorprendente.

La casa editrice siciliana, Urban Apnea, è una biblioteca virtuale e digitale, nata dal desiderio di giovani e esperti traduttori, uniti dalla passione della buona lettura e dell'innovazione. Convinti nel valore della diffusione della cultura e della lettura, tutti i libri della collana Urban sono disponibili gratuitamente in e-book o acquistabili in cartaceo al costo di una colazione, sul loro sito. (ANSA).