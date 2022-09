Le città nascoste, progetto di rigenerazione in comuni Madonie

(ANSA) - PALERMO, 04 SET - Laboratori di formazione col coinvolgimento del pubblico e rappresentazioni negli spazi teatrali e negli scenari urbani. Sono i due obiettivi di azione de Le città nascoste, un progetto di rigenerazione del territorio delle Madonie tra Polizzi Generosa, Castelbuono e San Mauro Castelverde che andrà in scena dal 17 settembre al 13 novembre.

Un triangolo immaginario che traccia patrimoni culturali, vocazioni e tradizioni diverse e allo stesso tempo complementari.

Il progetto è del Teatro Libero di Palermo, vincitore del bando Periferie, finanziato dal Ministero della Cultura e promosso dalla città di Palermo e dalla Città Metropolitana di Palermo, in collaborazione con i quattro comuni nel palermitano e in partnership con l'Associazione I trovatori di Castelbuono, la Banda Musicale di San Mauro Castelverde, la Fondazione Borgese di Polizzi Generosa.

"Prendendo a pretesto il racconto e l'architettura del romanzo di Calvino Le città invisibili, il progetto del Teatro Libero intende sviluppare e realizzare diverse azioni che si articolano in quattro sezioni: La città e la memoria; La Città e il desiderio; La città e i segni, La Città e il palcoscenico", afferma il direttore artistico del Teatro Libero Luca Mazzone "L'idea - aggiunge - è quella di stimolare una proficua interazione tra la cittadinanza dei territori attraversati e gli artisti del progetto, alcuni dei quali provenienti dagli stessi territori. Un'interazione che utilizza metodi propri del teatro sociale, dalla forma laboratoriale a scritture drammaturgiche che prevedono il coinvolgimento del pubblico e che mirano a sostenere e promuovere la professionalizzazione delle giovani maestranze del territorio, nonché la loro formazione attraverso l'accostamento a professionisti provenienti da altre latitudini". (ANSA).