Torna il Teatro del Fuoco, unica tappa a Ragusa Ibla

(ANSA) - PALERMO, 02 SET - Torna in Sicilia il Teatro del Fuoco. Il 10 settembre, unica tappa nell'isola, la "Compagnia Teatro del Fuoco" metterà in scena lo show "Fire & Light". Il suggestivo spettacolo sarà messo in scena in Piazza Duomo a Ragusa Ibla alle 21.30 con ingresso gratuito grazie all'organizzazione dal Comune di Ragusa, Assessorato allo spettacolo diretto da Ciccio Barone. Uno spettacolo molto atteso, di indiscutibile fascino, tanto da essere stato inserito dalla rivista americana Forbes nell'elenco dei 12 appuntamenti "più cool al mondo per cui vale la pena fare un viaggio".

"Fire & Light"ì vedrà sul palcoscenico cinque artisti di fama internazionale che con giochi di fiamme e di luce, e anche con l'aiuto di effetti speciali, rapiranno l'attenzione del pubblico in un'atmosfera ricca di colore e calore, di suggestione e anche di sorprese, in cui la combinazione degli elementi si amplia in perfetto sincrono. "Il fuoco è il simbolo di forza e potenza, la luce è il simbolo della creazione - spiega Amelia Bucalo Triglia, direttrice artistica del Teatro del Fuoco -. È un modo affascinante ed efficace per promuovere la cultura attraverso eventi unici ed emozionali ma anche per promuovere l'immagine della bella Sicilia, in questo caso lo straordinario scenario di Ragusa Ibla".

Il Teatro del Fuoco, creato nel 2008, è stato anche premiato dalla presidenza della Repubblica per l'elevato valore culturale e può essere considerato un vero e proprio ambasciatore della Sicilia e dell'Italia nel mondo come testimonia la partecipazione della Compagnia a Tokyo per festeggiare il 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone.

