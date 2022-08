Caro bollette: a rischio chiusura centro don Pino Puglisi

(ANSA) - PALERMO, 30 AGO - Il Centro Padre Nostro fondato nel quartiere palermitano di Brancaccio da don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia il 15 settembre del '93, rischia di chiudere perché non è in grado di sostenere l'esponenziale aumento delle bollette.

"Se entro la fine di settembre il governo non troverà una soluzione al caro energia, anche per gli enti del Terzo settore - dice il presidente del Centro Maurizio Artale - ci troveremo costretti a chiudere le sedi e a licenziare i tredici dipendenti, con l'aggravante che il Centro non potrà più offrire i suoi servizi alle fasce sociali deboli. Il Centro d'accoglienza Padre Nostro assiste circa 600 famiglie per i loro bisogni primari oltre ad offrire tanti altri servizi. Le persone che a oggi trovano qualche forma di ristoro, seppur parziale, domani non saranno più assistite. D'altronde non è certo una novità che le grandi e piccole crisi economiche colpiscono sempre i più deboli e fragili".

Gli importi delle bollette recapitate al Centro sono esorbitanti. "Anche noi, - aggiunge Artale - come hanno fatto alcuni imprenditori, vogliamo pubblicare le bollette che ci sono pervenute: per il solo mese di luglio, per i soli consumi elettrici, ammontano a 6.823,24, a fronte dei 3.640,86 del mese precedente. Nel luglio 2021 l'importo era di 1.706,41, c'è stato un rincaro del 400%. A queste vanno aggiunte le bollette del gas e dell'acqua delle varie sedi di servizio". (ANSA).