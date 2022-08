Migranti: in 395 su nave Diciotti,sbarco in corso a Pozzallo

(ANSA) - POZZALLO, 24 AGO - E' in corso a Pozzallo, nel Ragusano, lo sbarco da nave Diciotti di 395 migranti, e non 500 come reso noto in un primo momento, soccorsi in due eventi di soccorso nel Mediterraneo. Altre 250 persone sono su nave Peluso che dovrebbe arrivare intorno alle 17 a Porto Empedocle, nell'Agrigentino. Entrambe le navi sono della Guardia costiera italiana. Se i numeri saranno confermati, saranno complessivamente circa 650 i migranti che sbarcheranno oggi in Sicilia. (ANSA).