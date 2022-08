Sicilia: M5s rompe col Pd. Conte, da soli prendiamo di più

(ANSA) - PALERMO, 22 AGO - Il M5s ha rotto l'alleanza col Pd per le Regionali in Sicilia. E' quanto trapela da fonti dei 5stelle.La notizia è confermata dagli alleati dell'aera progressista.

"In Sicilia andando da soli prendiamo più voti", ha spiegato il leader del M5s Giuseppe Conte ai suoi illustrando un sondaggio in loro possesso. In base a queste previsioni, la coalizione giallorossa nell'Isola non vincerebbe le elezioni regionali e correndo da solo il M5s otterrebbe un risultato migliore rispetto all'alleanza col Pd.

Ho appena saputo" si è limitata a commentare, con l'ANSA, Caterina Chinnici, candidata governatrice in Sicilia per l'area progressista dopo avere vinto le Primarie.

"Chiediamo a Caterina Chinnici di dirci, subito, non domani o tra tre giorni, se lei è ancora la candidata della coalizione a presidente della Regione Siciliana". Ha detto Claudio Fava, leader di Centopassi, parlando con l'ANSA, sulla decisione del M5s di rompere l'alleanza col Pd e col movimento del presidente dell'Antimafia regionale. (ANSA).