Si chiude a Siracusa il soggiorno di Madonna in Sicilia

(ANSA) - SIRACUSA, 19 AGO - E' terminata a Siracusa la tre giorni della popstar Madonna in Sicilia. Una visita per festeggiare il compleanno del figlio Rocco, 22 anni compiuti l'11 agosto, e quello della stessa cantante, 64 anni il 16 agosto. Madonna ha fatto tappa fissa al Feudo Castelluccio a Noto (Siracusa) spostandosi in auto o in barca.

La tenuta è di proprietà di Luisa Beccaria, stilista milanese, amica della popstar, moglie del nobile Lucio Bonaccorsi. Un borgo del Settecento immerso nelle campagne netine, dove la cantante ha organizzato un party esclusivo a cui ha partecipato un centinaio di ospiti. Sul suo profilo Instagram col titolo "Sicilian clan", con la bandiera italiana, ha postato i momenti del suo viaggio siciliano.

Con passeggiata a Marzamemi, borgo marinaro di Pachino, dove è stata assediata dalla folla che l'ha vista sfilare con amici, parenti e bodyguard al seguito. Madonna, arrivata in barca, ha raggiunto a piedi piazza Regina Margherita dove è stata accolta da centinaia di persone.

Ultimo giorno a Siracusa. E' arrivata in auto, ha attraversato piazza Duomo e si è fermata per un aperitivo al Palazzo Beneventano del Bosco. La popstar è stata accompagnata anche in piazza Santa Lucia ed in particolare nella chiesa di Santa Lucia al Sepolcro per ammirare il "Seppellimento di Santa Lucia" di Caravaggio che si trova posizionato sopra l'altare.

