Mafia: mostra ANSA su Falcone e Borsellino anche a Ficarra

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Sarà il comune di Ficarra, nel messinese, la nuova tappa della mostra fotografica dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino", in tour in tutta la Sicilia per ricordare il trentennale delle stragi mafiose del '92. La mostra, che racconta con testi e immagini anche inedite la vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sarà inaugurata domani 20 agosto, alle ore 20:30 nel Convento dei Cento archi. Subito dopo l'ex presidente del Senato Pietro Grasso e il capo della redazione siciliana dell'ANSA Francesco Nuccio saranno ospiti del salotto di Notturno d'autore, condotto da Massimo Scaffidi. Pietro Grasso, che è stato giudice a latere del maxiprocesso a Cosa Nostra, procuratore di Palermo e capo della Dna, presenterà il libro "Il mio amico Giovanni", che racconta il suo rapporto umano e professionale con Giovanni Falcone. Francesco Nuccio parlerà invece della mostra dell'ANSA, che oltre a essere stata ospitata in sedi istituzionali come la Camera dei Deputati a Roma, il Parlamento Europeo di Bruxelles e la sede dell'Osce a Vienna, in questi anni è stata visitata anche da migliaia di studenti delle scuole di tutta Italia. Il tour in Sicilia, che ha già toccato Palermo, Favignana, Partanna, Santa Margherità Belìce, Gibellina e Selinunte, dopo Ficarra farà tappa anche nelle altre province dell'isola. (ANSA).