Troppo caldo a Palermo, ristorante chiude

(ANSA) - BALESTRATE, 18 AGO - Fa troppo caldo, ristorante chiude a Palermo e avvisa clientela. "Il ristorante Disiu Officina della Pizza comunica che questa sera rimarrà chiuso perché le temperature di oggi non ci permettono di lavorare in condizioni idonee quindi ci vediamo domani. Grazie per la comprensione", scrivono sui social i titolari. E' l'effetto delle altissime temperature in provincia di Palermo, intorno ai 40 gradi. Una situazione appesantita dai tanti incendi che da questa mattina stanno divampando in diversi comuni. (ANSA).