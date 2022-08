Maxi rogo Pantelleria: P.Civile Sicilia, incendio contenuto

(ANSA) - PALERMO, 18 AGO - "L'incendio è stato contenuto, rimangono alcuni focolai". Lo dice il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. "E' andata bene - aggiunge - perché il vento di scirocco spinge verso il mare, altrimenti sarebbe stato complicato". Cocina spiega che "non c'è stato alcun danno a persone, bruciate solo alcune strutture in legno come tettoie e gazebo". Comunque all'alba partiranno per Pantelleria un canadair e mezzi aerei del Corpo forestale regionale. Da Trapani salperà una nave per trasportare altri mezzi antincendio. Per Cocina, a Pantelleria è in atto "un tipico scenario da incendio doloso". Al dirigente, che sta seguendo l'evoluzione della vicenda, è stato riferito da chi sta operando sull'isola che il rogo sarebbe stato "appiccato in più punti contemporaneamente" e chi ha agito lo avrebbe fatto nel tardo pomeriggio proprio perché col buio i canadair non possono intervenire. (ANSA).