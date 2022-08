Musei: Spallino presidente del naturalistico di Castelbuono

(ANSA) - PALERMO, 17 AGO - Michele Spallino è il nuovo presidente del museo naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono. Prende il posto di Franco Toscano che resta come componente nel consiglio di amministrazione del quale fanno parte anche Rosario Schicchi e Francesco Maria Raimondi.

Spallino, che tra il 2007 e il 2012 è stato presidente del museo civico di Castelbuono, è stato designato dal sindaco Mario Cicero. "La mia sarà - ha detto - una sfida per l'innovazione e per la valorizzazione della figura di Minà Palumbo". A lui si deve nella seconda metà dell'Ottocento la sistematica esplorazione naturalistica delle Madonie. Le sue ricerche investirono tutti i campi delle scienze naturali: botanica, zoologia, geologia, paleontologia, archeologia, antropologia. Il museo custodisce una grande quantità di reperti testimonianza di una biodiversità mediterranea che viene ancora studiata. (ANSA).