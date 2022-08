Brucia storica villa Bordonaro del '200,salvati donna e cane

(ANSA) - PALERMO, 17 AGO - Un incendio è divampato a villa Bordonaro, in contrada Carlino a Canicattì (Ag), antica dimora del 1200, con dettagli arabo-normanni, adibita a sala banchetti e ristorante. Una donna, ultra settantenne, era rimasta bloccata al primo piano della struttura che viene utilizzata, anche grazie al giardino circostante di 2 mila metri quadrati, per matrimoni e rinfreschi. Nonostante si rifiutasse di lasciare la casa, la donna è stata presa quasi di peso, e portata in salvo, dai vigili del fuoco che hanno salvato anche il suo cagnolino.

Il sindaco Vincenzo Corbo segue la situazione. Non c'è ancora certezza sulla natura del rogo.Gli investigatori acquisiranno le registrazioni dei sistemi di video-sorveglianza. (ANSA).