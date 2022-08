Opera Festival a Milo, spettacoli ed eventi sull'Etna

(ANSA) - PALERMO, 16 AGO - Tutto pronto per la nuova edizione di Opera, il festival musicale che celebra la forza della natura del vulcano più grande d'Europa. A Milo nel paese di Franco Battiato ci si prepara per un festival dal carattere unico: circondati dalla natura maestosa dell'Etna si potrà assistere ad albe musicali in antiche vigne, concerti nel bosco ai piedi di un albero secolare ed eventi speciali diurni immersi nel paesaggio etneo.

Opera Festival trae ispirazione dagli elementi naturali dell'Etna e sceglie per i suoi concerti venues magiche, sospese tra terra e mare, come il suggestivo teatro all'aperto di Milo per gli spettacoli serali e luoghi nascosti nella natura per performance site-specific. Un'esperienza immersiva non solo musicale ma anche naturalistica. Il programma prevede anche conferenze, laboratori, attività all'aperto, degustazioni di vini e attività collaterali per scoprire il territorio.

Molte le attività diurne e notturne che coinvolgeranno gli spettatori del festival, si parte mercoledì 17 agosto con i concerti dalle ore 21:00 al Teatro Lucio Dalla, teatro all'aperto in pietra naturale, per continuare nei giorni successivi con le ball room diurne dove artisti e djs si esibiranno in un contesto naturale immersi tra castagni, lecci e querce. E poi ancora le esperienze speciali come il concerto all'alba con l'artista finlandese Cucina Povera, nella suggestiva vigna secolare della cantina Vigneri 1435, prevista per la mattina del 19 agosto oppure il live acustico sotto l'albero monumentale Ilice di Carinnu del cantautore Marco Castello che si terrà nel pomeriggio del 18 agosto.

Tutte le sere spettacoli e concerti al main stage del Teatro Lucio Dalla con artisti e cantautori provenienti da ogni parte del mondo. (ANSA).