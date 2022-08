Stromboli: continua lavoro volontari per levare fango e massi

(ANSA) - PALERMO, 13 AGO - Continua il lavoro dei volontari della protezione civile, oltre che degli abitanti aiutati anche da turisti, per pulire le stradelle di Stromboli dal fango e dai massi scesi a valle dopo i temporali dell'altra notte. La necessità di numerose unità di personale - dice la Protezione civile - si è resa necessaria a causa dei tanti interventi da portare termine, specialmente all'interno delle abitazioni dove le macchine per il movimento terra arrivate sull'isola non possono operare. Tra le difficoltà riscontrate anche la mancanza di posti letto e il personale volontario e i funzionari non avranno altra scelta che fa ritorno sulla "terraferma" a conclusione dei turni di lavoro Sono già all'opera i mezzi meccanici del Drpc e dei Vigili del fuoco sbarcati dalla terraferma su via Roma. Gli altri sono a Ficogrande e Piscita. (ANSA).