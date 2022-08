Teatro: Elena va in scena all'alba su Monte Adranone

(ANSA) - PALERMO, 12 AGO - Dopo il successo di Mamodou Dioume con l'Edipo a Colono sarà la figura eterea di Viola Graziosi a dare vita ancora una volta al mito di Elena di Troia nella cornice suggestiva dell'alba del Monte Adranone, nell'ambito della quarta rassegna teatrale "Lucciole e silenzio" promossa dal teatro L'Idea e dall'amministrazione comunale di Sambuca di Sicilia, in collaborazione con il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. L'appuntamento per il pubblico appassionato delle albe è il 17 agosto alle 06.00 del mattino presso il sito archeologico fenicio che sovrasta Sambuca, a quasi 1.000 metri di altezza, dal quale è possibile ammirare un panorama mozzafiato su tutta la valle del Belìce..

In scena la coppia artistica e coppia anche nella vita composta da Viola Graziosi e Graziano Piazza che firma anche la regia dello spettacolo, prodotto da Teatro della Città, su drammaturgia dello scrittore Luca Cedrola che si è ispirato ai testi di Omero, Euripide e ad uno dei massimi poeti greci del Novecento, Ghiannis Ritsos.

Viola Graziosi torna ad interpretare un'altra donna del mito, Elena di Troia, sedotta e seduttrice, sposa, vittima e ribelle, riproponendone, sospese su un arco temporale millenario, tutte le sfumature delle sue contraddizioni femminili senza mai risolverle. "Siamo felici di tornare in scena con questo spettacolo che è un inedito nel panorama teatrale italiane - dice l'attrice -. L'alba ha sempre una sua magia mistica, per gli attori e per gli spettatori. Il rito del teatro si compie senza la protezione della coltre del buio, ma anzi in un crescendo di luce. E siamo tutti messi a nudo in un incontro alla pari".

Un servizio pubblico di navette sarà a disposizione degli spettatori a partire dalle ore 05.00 dai parcheggi A e B della strada di accesso al sito sopra contrada Adragna (costo della navetta 1 euro). Al termine dello spettacolo il primo caffè della giornata, accompagnato da una piccola colazione di brioches calde, sarà servito gratuitamente sul sito. (ANSA).