Stromboli: residenti e turisti lavorano per levare fango

(ANSA) - PALERMO, 12 AGO - A Stromboli residenti e turisti pale in mano lavorano fianco a fianco per cercare di liberare le case e alcune stradelle dal fango, dai massi e dai detriti che hanno cambiato il volto del centro abitato dopo i temporali di ieri. Tanti mezzi di trasporto sono stati messi fuori uso: la viabilità a Stromboli è garantita dai tradizionali Ape Piaggio nelle versioni passeggeri e trasporto merci e da piccole vetture elettriche e tanti ciclomotori. Un parco mezzi che è stato in parte danneggiato, dice la protezione civile che sta organizzando nuove squadre di volontari con il compito spalare il fango sull'isola nelle aree non raggiungibili dai mezzi di movimento terra. Il dirigente generale della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, è arrivato a Stromboli in elicottero assieme ai comandanti regionale e provinciale dei vigili del fuoco per un sopralluogo nell'isola e una riunione al comando operativo avanzato. (ANSA).