Sicilia: M5s a Pd, no a nome Chinnici in simbolo Dem

(ANSA) - PALERMO, 11 AGO - Secondo quanto apprende l'ANSA, il M5s avrebbe chiesto al Pd di non mettere il nome di Caterina Chinnici nel proprio simbolo, questo affinché si dia il messaggio di una candidatura alla Regione 'super partes" e non identificabile con un partito, alla luce soprattutto della frantumazione dell'alleanza progressista dopo lo strappo Conte-Letta. Alla richiesta, il Pd avrebbe risposto in modo secco: "Non se ne parla". Tutto sarebbe avvenuto nel corso del vertice tra Chinnici e gli alleati, col M5s che ha consegnato alla candidata il documento con i nove punti programmatici.

(ANSA).