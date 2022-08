Sicilia: La Russa,attendiamo proposta, ma no Prestigiacomo

(ANSA) - PALERMO, 11 AGO - "Nello Musumeci si è rotto le balle e ha detto con grande signorilità che si toglie d'impaccio. Ma sicuramente uno migliore non esiste", spiega a Affaritaliani.it il senatore di Fi Ignazio La Russa. "La candidata - aggiunge - non può certo essere Stefania Prestigiacomo, non per motivi personali ma per le sue scelte politiche. Oltre ad essere stata sulla Sea Watch, ha votato a favore di leggi in Parlamento contro le quali votava l'intero Centrodestra. Fratelli d'Italia non avanzerà alcuna proposta, ne facciamo un'altra gli alleati". "Devono farla gli alleati la proposta. Aspettiamo una proposta ufficiale", il commento di La Russa. (ANSA).