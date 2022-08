Musica:+400% iscrizioni in Conservatorio Ribera

(ANSA) - RIBERA, 11 AGO - "In attesa della imminente emanazione formale del decreto che ne riconosce a tutti gli effetti la valenza di Conservatorio di Stato, gli allievi iscritti all'istituto musicale 'Toscanini' di Ribera in 3 anni sono sensibilmente aumentati, passando da un centinaio agli attuali 400". Lo dice il direttore Riccardo Ferrara, che proprio per questo ha dovuto riaprire al 25 agosto i termini per le iscrizioni al prossimo anno accademico scaduti giovedì scorso "I nostri studenti - aggiunge Ferrara - provengono da diverse parti d'Italia ma anche del mondo. In aumento, in particolare, quelli cinesi. Fatto quest'ultimo che ha indotto l'istituto a promuovere delle masterclass da parte di propri docenti all'università di Pechino. Un risultato, il riconoscimento di Conservatorio di Stato, che il direttore del "Toscanini" ascrive al merito di Musumeci: "È stato lui - scrive - ad ottenere e a sottoscrivere con il ministero dell'Università la convenzione che ci farà diventare Conservatorio", dice ancora il direttore del "Toscanini",. che aggiunge che "in ogni caso da 30 anni l'istituto fungeva a tutti gli effetti da conservatorio. Una condizione quella della crescita di interesse attorno al "Toscanini" che è anche un fattore di crescita economica per il territorio riberese tutto, con una popolazione studentesca (quella pendolare) che, inevitabilmente, contribuisce al prodotto interno lordo cittadino". (ANSA).