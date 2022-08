Teatro: odissea di Omero all'alba nella valle dei Templi

(ANSA) - PALERMO, 10 AGO - Torna il teatro all'alba nel Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi ad Agrigento. Sono sette le date per l'Odissea di Omero portata in scena da Sebastiano Lo Monaco, che rinnova la tradizionale collaborazione con il Parco. Appuntamento il 12, 13, 19, 20, 21, 27 e 28 agosto alle ore 5,30 ai piedi del Tempio della Concordia. "Siamo felici - afferma il direttore del parco archeologico, Roberto Sciarratta - di riproporre ai nostri visitatori un'offerta artistico-culturale sempre più ricca e di alto spessore. Coniugare la storia, l'archeologia, il paesaggio, il teatro e la mitologia, rappresenta un valore aggiunto in tema di attrattori turistici. Il Parco Archeologico punta a valorizzare il territorio, le sue bellezze e il suo patrimonio culturale. Un asset fondamentale per rilanciare l'economia turistica nel post pandemia". L'opera di Francesco Niccolini, vedrà la partecipazione anche di Turi Moricca, Barbara Capucci, Tommaso Garrè, Gaetano Tizzano, con le musiche originali di Dario Arcidiacono. "Le suggestioni dell'oscurità sono spezzate dai colori dell'alba, con lo sfondo delle colonne doriche e la voce prorompente di Sebastiano Lo Monaco in un'azione scenica di Valerio Massimo Manfredi - scrittore, archeologo, topografo del mondo antico di fama internazionale - che ha dedicato due romanzi a Ulisse" dice la direzione del parco che promuove l'evento in collaborazione con Sicilia Teatro. (ANSA).