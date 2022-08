Alimentare: provola Madonie sabato protagonista a Gangi

(ANSA) - PALERMO, 10 AGO - La provola delle Madonie come 'trait d'union' delle eccellenze dell'intero territorio madonita. Sabato prossimo, nell'ambito delle iniziative legate alla "Sagra della Spiga" in programma fino a domenica a Gangi (Pa), borgo delle Madonie, si svolgerà una manifestazione, voluta dalla Pro Loco, in collaborazione con la condotta Slow Food Alte Madonie, per valorizzare una serie di prodotti locali.

A guidare la giornata di studi, e soprattutto degustazioni, sarà la provola delle Madonie nelle sue diverse tipologie, protagonista di un itinerario del gusto con altre celebri bontà delle Madonie. Come il peperone "pipiddu" di Polizzi Generosa (Pa), prodotto che era praticamente estinto e che è stato recuperato grazie alla volontà di una piccola comunità (presidio Slow Food), l'albicocca e l'arancia di Scillato (entrambi presìdi Slow Food); ed ancora, il miele madonita, vera eccellenza dei borghi con particolare attenzione a quello prodotto dall'ape nera sicula che sfrutta le piante e le essenze autoctone, la ricotta "saliprisa" prodotta dai ragazzi della cooperativa sociale 'Verbumcaudo' di Polizzi Generosa insieme col pomodoro siccagno prodotto dalla cooperativa Rinascita di Valledolmo (Pa). Ci sarà anche l'olio extravergine di oliva prodotto con la cultivar "Crastu" di San Mauro Castelverde (Pa), quasi scomparsa, oggi sotto l'ala protettrice di Slow Food; il vino prodotto da una cantina gangitana, tra i pochi esempi di produzione enologica ad alta quota. I visitatori potranno non solo provare i prodotti in abbinamento con la provola, ma potranno anche ascoltare i racconti dei produttori che sveleranno i loro segreti. (ANSA).