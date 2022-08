Incendi: brucia monte Giancaldo

(ANSA) - BAGHERIA, 07 AGO - Ha bruciato per tutta la notte Monte Giancaldo, la montagna che sovrasta Bagheria. Le fiamme erano ben visibili da Palermo. Il rogo era divampato ieri pomeriggio ed è andato avanti tutta la notte fino a questa mattina. L'incendio è stato domato all'alba grazie all'intervento di un elicottero e di un canadair. Il fuoco ha devastato la vegetazione della montagna per circa 600 metri, ma per fortuna mantenendosi a distanza dalle abitazioni. Un altro incendio nelle scorse ore ha riguardato contrada Monaco, a ridosso delle case popolari e via Dolce Impoverile, dove è stato necessario l'intervento di polizia, carabinieri vigili urbani e vigili del fuoco per spegnere il rogo ed evitare conseguenze più gravi. Altri incendi si sono sviluppati nella zona di Chiusa Sclafani. Stanno intervenendo vigili del fuoco e forestali.

(ANSA).