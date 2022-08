Migranti: in corso rimozione barchini dal porto di Lampedusa

(ANSA) - PALERMO, 04 AGO - E' in corso, con una grossa autogru, la rimozione dei barchini, utilizzati dai migranti per arrivare fino a Lampedusa, dal molo Favarolo. Le imbarcazioni vengono caricate su un camion che le trasferira' lontano dallo specchio d'acqua del porto. Si tratta di un'operazione di pulizia anche in vista di nuovi approdi. Le condizioni del mare sono buone e si attendono nuovi sbarchi. (ANSA).