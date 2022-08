Musica: le musiche di Morricone al Teatro Antico di Taormina

(ANSA) - PALERMO, 01 AGO - Sarà un tributo a Ennio Morricone e alle sue incomparabili colonne sonore ad inaugurare domani sera, martedì 2 Agosto alle 21,30, la sezione taorminese del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2022. La kermesse ha debuttato al Teatro Greco di Siracusa con un omaggio a Franco Battiato e Lucio Dalla, registrando, ancora una volta, il tutto esaurito e si prepara a bissare il successo sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina. Morricone non ha bisogno di presentazioni: genio assoluto del '900 musicale, compositore di alcune tra le più famose colonne sonore cinematografiche di tutti i tempi, ha collaborato con registi del calibro di Sergio Leone, Duccio Tessari, Franco Giraldi, Giulio Petroni, Sergio Sollima e Sergio Corbucci. Vincitore di prestigiosissimi premi per le sue composizioni - tra i quali spiccano diversi Premi Oscar, Golden Globe, Grammy Awards, BAFTA, David di Donatello, Nastri d'argento, European Film Awards, Leone d'oro alla carriera e Polar Music Prize - Morricone ha venduto inoltre più di 70 milioni di dischi nel mondo e gli è stata attribuita una stella nella Hollywood Walk of Fame.

La serata vedrà lo schieramento di due complessi di grande pregio, quali il Coro Lirico Siciliano e l'Orchestra Filarmonica della Calabria. Per l'occasione, coro, orchestra e solisti saranno guidati da Filippo Arlia, giovane direttore in piena ascesa nel panorama internazionale mentre il coro, come di consueto, sarà affidato alle cure di Francesco Costa; sul palco il soprano francese Eloise Koempgen e il tenore Alberto Munafò Siragusa sosterranno le parti solistiche affidate dal grande musicista romano. Il programma scelto per la serata prevede l'esecuzione di musiche che hanno fatto da colonna sonora a film straordinari come C'era una volta il west, Canone inverso, La Leggenda del pianista sull'oceano, Metti una sera a cena, Nuovo Cinema Paradiso, Giù la testa, Mission, C'era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena, The Hateful Eight, Il mio nome è nessuno, Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto, il cattivo, Gli intoccabili, Baaria. (ANSA).