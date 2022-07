Sicilia: Musumeci, data voto? Valuto con la coalizione

(ANSA) - CATANIA, 25 LUG - "Sto incontrando i segretari regionali dei partiti della coalizione di centrodestra sul tema dell'accorpamento della data delle elezioni nazionali e regionali. Ancora qualche giorno di riflessione e poi prenderò la mia decisione". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parlando con l'ANSA, alla conclusione della sua Giunta riunita a Catania sull'ipotesi di un election day il prossimo 25 settembre. Il voto in Sicilia per le Regionali è previsto a novembre, per una 'data unica' il governatore dovrebbe dimettersi entro i primi giorni di agosto.

