Tennis: Tormo e Begu prime semifinaliste Palermo Ladies Open

(ANSA) - PALERMO, 22 LUG - Sono la spagnola Sara Sorribes Tormo, n. 41 al mondo e testa di serie n. 4 del torneo, e la rumena Irina Camelia Begu, n. 45 del ranking WTA e n. 6 del seeding, le prime semifinaliste dei 33/i Palermo Ladies Open.

Al sesto tentativo quest'anno, Sara Sorribes Tormo ha centrato la prima qualificazione stagionale in semifinale in un torneo del circuito WTA. La spagnola, alla quinta vittoria negli ultimi sei incontri, ha battuto l'ungherese, testa di serie n. 7, Anna Bondar: 6-2 6-3 il punteggio finale in un'ora e 31 minuti di gioco. "Sentivo il peso di aver giocato tanti quarti di finale, ma di non essere mai andata oltre - ha spiegato Sorribes Tormo - sono contenta di essere in semifinale. Dalla prima partita sono migliorata, ma c'è molto caldo e devo ancora adattarmi alle condizioni".

Torna in semifinale a Palermo dopo dieci anni, invece, Irina Camelia Begu. La romena, già tra le migliori 4 al Country nel 2012, ha battuto la 19enne francese Diane Parry in 2 set (6-1 6-3) in un'ora e 44 minuti. Per Begu si tratta della seconda semifinale stagionale dopo il Wta 500 di San Pietroburgo, a febbraio scorso. "Suona strano che fossi qui in semifinale dieci anni fa, significa che sto invecchiando - ha risposto Begu -.

Ho giocato bene e sono contenta di essere in semifinale.

Nonostante il punteggio, è stata una partita difficile". (ANSA).