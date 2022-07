Droga: bande a Catania, armi nascoste in loculo cimitero

(ANSA) - CATANIA, 19 LUG - Erano dediti al traffico di cocaina e marijuana sull'asse Sicilia - Calabria i due gruppi criminali sgominati stamani dalla Polizia di Stato di Catania con 28 provvedimenti restrittivi nell'ambito di una operazione, denominata 'Blanco', coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Secondo quanto accertato, il primo gruppo trafficava in cocaina ed aveva la propria base operativa nel quartiere di San Giovanni Galermo. Il secondo era dedito al traffico di marijuana ed aveva la propria base operativa nel quartiere di San Berillo Nuovo. Durante le indagini in un loculo del cimitero di Catania gli agenti dalla Squadra Mobile hanno trovato un sacco utilizzato per il trasporto delle salme con dentro una pistola mitragliatrice con la matricola cancellata, una pistola semiautomatica calibro 7.65 anch'essa con la matricola cancellata, una pistola semiautomatica Colt Super 38 Automatic e munizioni di diverso calibro, anche da guerra. In un parcheggio di via Della Bainsizza gli agenti trovarono inoltre una pistola semiautomatica calibro 44 Magnum con la matricola cancellata e completa di caricatore con sei proiettili, un revolver Smith Wesson calibro 357 Magnum con sei proiettili ed un giubbotto antiproiettile. (ANSA).