Borsellino: Pietro Grasso, chi sa parli per verità storica

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - "Per la giustizia c'è la prescrizione, ma esiste la verità storica. Chi sa parli. Per favore! Vogliamo sapere la verità sulla strage di via D'Amelio, chi ha voluto accelerare l'assassinio di Paolo Borsellino. Sono solidale con Fiammetta Borsellino anche se le sue parole fanno male per chi lavora per lo Stato". Così l'ex procuratore Pietro Grasso, parlando al convegno di Fratelli d'Italia a Palermo in ricordo di Paolo Borsellino e degli agenti assassinati trent'anni fa nella strage di via D'Amelio. (ANSA).