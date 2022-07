Sicilia: sondaggio, solo Musumeci vincente contro Chinnici

(ANSA) - PALERMO, 18 LUG - Secondo la rilevazione di Euromedia Research, condotta tra il 6 e l'8 luglio su un campione di 1.000 siciliani intervistati telefonicamente, Nello Musumeci vince la sfida con Caterina Chinnici per la presidenza della Regione siciliana. Tutti gli eventuali altri candidati del centrodestra, invece, perderebbero contro la candidata del centrosinistra. Il sondaggio è stato commissionato all'istituto demoscopico dal movimento 'DiventeràBellissima' fondato proprio da Musumeci.

Il sondaggio rileva quattro scenari differenti, ipotizzando la sfida tra quattro candidati differenti del centrodestra e Caterina Chinnici, quest'ultima in corsa alle primarie del campo progressista assieme a Claudio Fava e Barbara Floridia (M5s).

Solo nello scenario in cui il candidato fosse Musumeci la coalizione di centrodestra vincerebbe la sfida elettorale: il governatore sarebbe riconfermato col il 46,8% contro il 37,6% della Chinnici.

Chinnici vincerebbe invece contro Gianfranco Micciché (40% a 38,8%), Stefania Prestigiacomo (41,1% a 38,8%) e Raffaele Stancanelli (41,4% a 32%). Senza Musumeci, Cateno De Luca, in corsa con Sicilia Vera, otterrebbe tra il 4 e l'8% in più dei voti, a seconda dei differenti scenari. Alto l'astensionismo, quasi al 50%. (ANSA).