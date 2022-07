Mafia: Musumeci, bene mostra ANSA su Falcone e Borsellino

(ANSA) - PALERMO, 18 LUG - "Una mostra che racconta un percorso di dolore e speranza, che descrive con la forza delle immagini la tenacia e il sacrificio, fino a quello estremo, di due grandi siciliani. Sono lieto che l'allestimento realizzato dalla agenzia ANSA su "L'eredità di Falcone e Borsellino" sia approdato all'aeroporto Fontanarossa di Catania in coincidenza con il trentennale delle stragi del '92". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci commenta l'inaugurazione della mostra dell'ANSA su Falcone e Borsellino avvenuta oggi all'aeroporto internazionale di Catania dopo quello di Palermo.

"L'iniziativa, che la Regione Siciliana ha sostenuto con convinzione, - aggiunge - darà l'opportunità ai tantissimi viaggiatori che transitano in uno dei più importanti scali aerei del Sud di conoscere meglio la storia e l'operato dei due magistrati trucidati dalla mafia e riflettere su una delle più buie stagioni siciliane perché quanto accaduto non si ripeta mai più". (ANSA).