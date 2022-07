Record donazioni sangue in centro commerciale, targa a Forum

(ANSA) - PALERMO, 12 LUG - La donazione del sangue come terapia salvavita, un gesto di solidarietà necessario, soprattutto nel periodo estivo, dove la richiesta è maggiore e le donazioni scarseggiano.

L'Advs Fidas Palermo per celebrare i dieci anni di collaborazione con Forum Palermo ha donato alla direzione del centro commerciale una targa di ringraziamento.

La campagna di sensibilizzazione messa in atto da Forum Palermo e dall'Advs Fidas Palermo risale a maggio del 2012, quando la direzione del centro commerciale, vista l'affluenza di visitatori, ha invitato l'associazione a portare all'interno dei propri spazi l'autoemoteca e lo staff medico. In questi dieci anni sono oltre seimila le unità di sangue intero raccolto, un numero importante che ha contribuito a salvare molte vite, che ha permesso alle strutture ospedaliere di poter programmare interventi chirurgici e a dare speranza a tutte quelle persone affette da anemia mediterranea.

"In genere siamo noi a cercare qualcuno che possa darci una mano d'aiuto - dice Baldo Boccellato dell'Advs - con Forum Palermo è successo il contrario. I risultati ottenuti in questi dieci anni sono davvero incredibili, se si pensa che la gente va al centro commerciale per lo shopping, per andare a gustare i piatti proposti dalla ristorazione, per andare al cinema e non certo per donare. L'impegno della direzione di Forum e la sensibilità dei visitatori, che arrivano dalla città ma anche dalla provincia, ci ha comunque permesso di salvare la vita di moltissime persone ed è per questo motivo che l'associazione ha voluto donare una targa alla direzione di Forum Palermo, ormai punto di riferimento per le donazioni, con la speranza che questa collaborazione possa durare per tanti anni ancora".

Nel mese di luglio si potrà donare il sangue mercoledì 13 e giovedì 14 (dalle ore 8.30 alle 12.00) presso l'autoemoteca dell'Advs Fidas Palermo che staziona davanti all'ingresso (lato Uci) del centro commerciale Forum Palermo. (ANSA).