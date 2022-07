Turismo:al via 'The Heart of Sicily' network turismo relazionale

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - Al via 'The Heart of Sicily' un network di turismo relazionale nato per sostenere agricoltori e artigiani che tramandano antiche tradizioni nei piccoli borghi dell'entroterra siciliano. Quindici esperienze rurali da non perdere nel cuore della Sicilia più autentica, quella che dall'alto delle montagne delle Madonie, nel Palermitano, guarda il mare di Cefalù (Pa). Conoscere i segreti della produzione della ricotta con un pastore, scoprire le ricette della cucina siciliana, andare a raccogliere erbe spontanee nei boschi. Ma anche vivere la raccolta delle olive e la produzione dell'olio ad Alia (Pa), partecipare a laboratori di cosmetica naturale a Sclafani Bagni (Pa), godersi la bellezza del paesaggio a dorso di un docile asinello tra i boschi di Polizzi Generosa (Pa) o rilassarsi tra piante alimurgiche e terme naturali. Sono solo alcune delle esperienze rurali proposte dal progetto "The Heart of Sicily", nato per volontà di un gruppo di sei amici - host, guide e agricoltori - che vivono e lavorano nell'area delle Madonie e che mettono al centro le storie di vita e di lavoro delle comunità locali. L'obiettivo del progetto è sostenere i piccoli centri di interesse storico-artistico nel cuore della Sicilia, le loro comunità locali e i protagonisti dei saperi tradizionali, favorendo un turismo lento e sostenibile. I dodici itinerari di viaggio sono concepiti dagli host e si snodano, dalla primavera all'autunno, in borghi suggestivi e autentici: Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Alia, Caltavuturo, Sclafani Bagni, Geraci Siculo, Gangi, Castellana Sicula, Valledolmo, Isnello e Scillato. Gli itinerari, prenotabili dal sito theheartofsicily.it, vanno da un weekend di due notti fino a un'intera settimana. "The Heart of Sicily è un nome non casuale - sostiene la capofila del progetto Fabrizia Lanza, direttrice della scuola di cucina Anna Tasca Lanza -.

Siamo nel cuore della Sicilia, un concentrato di storia e biodiversità, la zona più interna e lontana dalle coste e quindi meno popolata e conosciuta, fuori dai classici circuiti".

