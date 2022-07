Sicilia: 'passo di lato' di Musumeci solo se divide C.destra

(ANSA) - CATANIA, 01 LUG - "Si leggono alcuni comunicati stampa, successivi alla conferenza appositamente tenuta, qualche giorno fa, a Palazzo Orleans, dal Nello presidente Musumeci, in cui si parla di 'passo di lato' compiuto dal governatore, a proposito della candidatura alla presidenza. A scanso di equivoci si ricorda che, in quella occasione, il presidente della Regione ha riferito di aver manifestato alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, di 'essere disponibile al passo di lato se la mia candidatura dovesse essere divisiva per l'unità del centrodestra'". Lo precisa la portavoce del governatore della Sicilia sottolineando che "eliminare la condizionalità sopra riportata falserebbe il significato stesso delle dichiarazioni". (ANSA).