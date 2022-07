Auto: Sm Expo 40, rivista Sicilia Motori festeggia 40 anni

(ANSA) - PALERMO, 01 LUG - La testata specializzata Sicilia Motori festeggia i 40 anni con esposizioni di modelli di auto appena usciti dalle fabbriche, contest fotografici, ma anche parate di auto storiche che da oggi fino a domenica terranno banco al villaggio allestito davanti all'antico stabilimento di Mondello. SM Expo 40 è il nome della manifestazione che vedrà l'esposizione di 16 modelli di 10 diverse marche: Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, DS, Ford, Kia, Maserati, Nissan e Volvo. Le vetture sono esposte davanti allo stabilimento e potranno essere ammirate in qualsiasi momento dell'esposizione 24 ore su 24.

Dalle 18 alle 20 della tre giorni di esposizioni, invece, ci sarà un contest fotografico che metterà in palio premi offerti dagli sponsor della manifestazione in base ai "like" e alle interazioni che i post pubblicati su Instagram riceveranno (informazioni su www.siciliamotori.it/sm-expo/). Magicmotorsport inoltre premierà anche la migliore storia pubblicata su Instagram.

Da domani i club di marca e d'epoca organizzeranno delle parate: si inizia alle 12 con il club "Alfa Romeo Classic&Historic" che celebrerà i 112 anni della casa e i 60 anni della "Giulia". Nel pomeriggio dalle 17 sarà la volta del club Abarth Trinacria. Domenica, giornata conclusiva dell'Expo, gli appuntamenti in programma saranno tre: alle 9 il raduno di Spider Tour Sicilia per la partenza di un giro sulle Madonie, seguiti alle 12 dal Club Maseratisti Siciliani.

Alle 17 il programma si concluderà con la sfilata di una trentina di vetture d'epoca di collezionisti privati e dei soci del club Sicilia Classic che metteranno insieme auto del periodo compreso fra il 1930 e il 1960. (ANSA).