Incidenti lavoro: cade da montacarichi, muore nel Catanese

(ANSA) - CATANIA, 29 GIU - Un uomo di 61anni, Angelo Salvatore Aiosa, è morto cadendo da un montacarichi mentre stava eseguendo dei lavori edili in un'abitazione privata di Paternò, nel Catanese. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta, indagano i carabinieri. Aiosa nello scorso giugno era stato candidato nella lista 'Alleanza per Paternò alle Comunali, prendendo 53 voti, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Alfio Virgolini. E quest'ultimo sulla propria pagina Facebook ricorda che "fino a ieri sera ridevamo e scherzavamo". "Stamattina il destino crudele - aggiunge - causa un incidente sul lavoro ha portato via Angelo Aiosa, un mio carissimo amico d'infanzia, candidato alle scorse amministrative, nonché organizzatore di eventi soprattutto nella sua amata piazza Tricolore" .Fermare la serie di incidenti sul lavoro. Lo dicono i sindacati dopo la morte di Aiosa. "Con rabbia e dolore apprendiamo dell'incidente sul lavoro a Paternò che è costato la vita a un operaio edile. Siamo certi che magistratura e forze dell'ordine faranno adesso luce su quanto avvenuto, ma servirebbe più prevenzione perché non si debba sempre e solo affidare ad accertamenti postumi la richiesta di verità e giustizia che viene dalle famiglie delle vittime", affermano Enza Meli e Nino Potenza, segretari generali di Uil e Feneal Catania, che aggiungono: "Prima che Stato e Regione si decidano a fare qualcosa, quanti altri morti di lavoro dovremo ancora piangere?", aggiungono. (ANSA).