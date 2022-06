Musica, teatro ed opera in scena per Adrano Summer Fest

(ANSA) - PALERMO, 28 GIU - La prima edizione di Adrano Summer Fest si svolgerà dal 8 luglio al 11 settembre all'interno dell'Arena dell'Etna di Adrano (Ct), inaugurata quest'anno. Un cartellone ricco di eventi, tra djset, musica, teatro, opera: due appuntamenti internazionali con le uniche date in Sicilia per Bob Sinclar (21 luglio), una vera leggenda della musica dance, e Steve Aoki (21 agosto) disc jockey e produttore discografico statunitense di origini giapponesi. In programma anche lo show di Elettra Lamborghini (4 agosto) artista da milioni di stream con oltre 7 milioni di follower, e Aka 7even (12 agosto), produttore, cantante e musicista, noto al pubblico anche per aver partecipato ad X Factor e ad Amici, ed infine quest'anno alla ultima edizione del Festival di Sanremo. Tra i concerti più attesi anche quello di Gigi Finizio (6 agosto), uno dei principali interpreti della canzone napoletana neo-melodica degli ultimi decenni.

Protagonista di Adrano Summer Fest anche il teatro tradizionale e il teatro comico. In programma Ale e Franz (30 luglio), storico duo comico di Zelig che porterà in scena lo spettacolo Dire, Fare e Scappare, Giorgio Pasotti (2 agosto), uno dei volti noti del piccolo e grande schermo, sul palco con Io, Shakespeare e Pirandello. E ancora I Sansoni (9 agosto), duo comico che ha conquistato la rete a suon di risate, con Fratelli ma non troppo ed Anna Foglietta (17 luglio), una delle attrici italiane più famose e apprezzate del panorama cinematografico e televisivo nazionale, in La bimba col megafono. In prima linea anche i più importanti attori del panorama siciliano: dal grande attore e caratterista Pippo Pattavina (18 agosto) in Uno, nessuno, centomila ad Enrico Guarnieri (13 agosto) ne L'ispettore generale, dall'attore e cabarettista Giuseppe Castiglia (8 luglio) in San Giovanni Decollato a Nadia De Luca (22 luglio) in Storia di una Capinera di Verga. Il 27 agosto sarà la volta dell'Opera Lirica Cavalleria Rusticana e l'11 settembre del Gran Galà dell'operetta, in entrambe i casi in scena ci sarà il Coro Lirico Siciliano. (ANSA).