Caldo: domani allerta meteo protezione civile in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 28 GIU - La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole dalle ore 0.00 del 29 giugno e valevole per le successive ventiquattro ore. Le situazioni da bollino rosso sono in provincia di Catania e Siracusa. Nelle altre province l'allerta è arancione. Sono previste temperature che vanno dai 38 ai 39 gradi. Quello di domani dovrebbe essere il giorno più caldo di questa ondata di calore che sta investendo la regione ormai da alcuni giorni. (ANSA).