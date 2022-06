Sicilia:De Luca,Musumeci sarà ammazzato da Fratelli d'Italia

(ANSA) - PALERMO, 27 GIU - "Lo sfratto sta diventando esecutivo e per Nello Musumeci bastano Ficarra e Picone, tutto il resto è noia. Non ha senso sprecare altre parole per lui, personaggio che continua a dire per tutto che è colpa degli altri". Lo ha detto Cateno De Luca in conferenza stampa, con l'ex M5s Dino Giarrusso, con l'ex Iena Ismaele La Vardera e il deputato di Sicilia Vera Danilo Lo Giudice, alla presentazione del partito 'Sud chiama Nord'.

"Vi anticipo che tra domani e dopodomani ci saranno una serie di incontri definitivi - ha aggiunto - e Musumeci se lo stanno cucinando all'interno, ogni tanto mi invitano ma io non partecipo alle loro sedute spiritiche. Adesso il problema che hanno è quello di decidere chi lo deve 'ammazzare'. Partirà tutto dentro da Fratelli d'Italia. Vi avevo già anticipato - ha ricordato - che Giorgia Meloni avrebbe scaricato Musumeci. Ora c'è soltanto l'imbarazzo di scegliere nome da tirare fuori da FdI: io lo so, ma non lo anticipo". (ANSA).