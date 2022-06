Tv: Tognazzi e Izzo, abbiamo proposto serie 'Casa Tognizzo'

(ANSA) - MALFA, 25 GIU - "Abbiamo pensato, visto il successo delle nostre partecipazioni televisive insieme, di realizzare un serie tipo Raimondo Vianello e Sandra Mondaini 2.0, 'Casa Tognizzo,' e abbiamo fatto anche dei corti mandati sulla Rai nel programma della Bertone perché ci siamo resi conto di far molto ridere. Ma ancora non ci siamo decisi da farla, chissà in futuro". Lo hanno detto Ricky Tognazzi e la moglie Simona Izzo al Marefestival a Malfa a Salina dove la regista ha ricevuto il premio Troisi. Tra i loro programmi anche "un nuovo progetto: stiamo lavorando a una serie televisiva con Sabrina Ferrilli".

"Abbiamo sempre avuto un magnifico feeling con le Eolie - ha aggiunto Tognazzi - in particolare con Stromboli dove abbiamo realizzato il film 'Tutte Le donne della mia vita', con Simona ha fatto la regista e io l'attore e hanno recitato anche altri bravi colleghi. Era La storia di uno chef che conquista le donne con la cucina, un film dedicato a padre, e che ha avuto molto successo". "Siamo molto legati a queste isole - ha sottolineato Simona Izzo - e avremmo dovuto sposarci a Stromboli, ma non siamo riusciti per problemi burocratici. Un vero peccato ma non escludiamo di fare un altro film qui alle Eolie". (ANSA).