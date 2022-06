Turismo: yacht invadono mare delle isole Eolie

(ANSA) - LIPARI, 24 GIU - Le Eolie prese d'assalto dai mega yacht. Le sette isole rientrano nel "crocevia" Capri-le Lipari e Sardegna. E pur senza porti adeguati le navi si fermano in mezzo a mare. Come accade a Panarea, la prescelta. A parte i yacht di proprietà, per lo piu' si tratta di charter di almeno 60 metri, con 10-12 turisti nababbi a bordo. Una settimana costa circa 300 mila euro. Dall'inizio della bella stagione se ne sono visti almeno una ventina. Nell'isola dei vip che ha già ospitato Alessandro Preziosi che carca villetta, Christian De Sica e family e Michelle Hunziker, si è ancorato "Lady Marina", di 65 metri, del valore di 50 milioni di dollari. Il "patron" è Sergio Mantegazza, miliardario svizzero, luganese, proprietario dell'impresa "Globus Tours" e della compagnia aerea "Monarch".

Tre piani, è provvisto di un nuovissimo sistema antirullaggio per quando è ancorato. A Lipari, già invasa dai campioni dello sport, il tecnico Claudio Ranieri con catamarano all'Eolmare di Luca Finocchiaro, e l'"aeroplanino" Vicenzino Montella (a Salina l'ex mediano delll'Inter Giancarlo Pasinato che ha visitato il museo del calcio di Santino Ruggera), dietro l'isola c'è "Malahne" che appartenne al produttore cinematografico Sam Spiegel. 50 metri, vaporetto del 1936, che ha svolto anche funzione di supporto logistico in guerra a Dunkerque. A Stromboli, è tornato "Regina d'Italia", ex Dolce e Gabbana che dopo la mega villa di Piscità, lo hanno venduto per 13.5 milioni di euro. E l'estate è solo all'inizio… (ANSA).