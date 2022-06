Sicilia: Chinnici, pronta per una storia nuova

(ANSA) - PALERMO, 24 GIU - "Sono stata scelta dal Pd per la candidatura alle primarie della coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali. Ringrazio il segretario nazionale Enrico Letta, quello regionale Anthony Barbagallo tutta la comunità del Pd per la fiducia riposta in me nell'affidarmi una cosi' grande responsabilità che è di ascoltarvi e di costruire insieme a tutti voi una scelta, una storia nuova". Lo ha detto l'eurodeputata Caterina Chinnici dopo che la direzione regionale del partito l'ha scelta per le primarie della coalizione di Centrosinistra che dovranno indicare il candidato alla presidenza della Regione siciliana. "So quanto possa essere impegnativo tutto ciò -ha aggiunto - Niente è stato facile e niente è facile per la Sicilia per i siciliani, soprattutto per i giovani. La Sicilia io la amo, i mei genitori col loro esempio mi hanno insegnato ad amarla. E se all'esito della primarie le siciliane e i siciliani mi affideranno la guida della coalizione io sono pronta, a spendere tutte le mie energie per un progetto ampio di comunità che metta al centro le persone, che tenga insieme crescita economica della regione sostenibilità ambientale, tradizione, innovazione diritti e giustizia sociale". (ANSA).