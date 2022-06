Al via Sicilian Jazz Festival a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 24 GIU - Al via il Sicilia Jazz Festival a Palermo con una carrellata di concerti, masterclass ed incontri culturali. Domani 25 giugno un cartellone ricchissimo e fitto di incontri. La giornata di sabato nello spazio del JazzVillage, sarà animata già a partire dalle ore 11.00 al Jazz Club nel Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, dalla Masterclass della Concertgebouw Jazz Orchestra inserita nell'off del Festival Incontri al Jazz Club, organizzati dal Centro Studi del Brass Group diretto dal professore Domenico Cogliandro, a cui potranno partecipare gratuitamente sia giovani che il pubblico di ogni età. Nel pomeriggio, dalle ore 18.00 il pubblico potrà ascoltare tanta bella musica jazz seguendo un percorso nel centro storico della città dal Real Teatro Santa Cecilia, al Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo sino a giungere a Palazzo Chiaramonte Steri. La giornata continua sino a tarda serata, alle ore 21.30 in scena al Teatro di Verdura, la voce soul e emotivamente intensa di Sarah Jane Morris e l'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Gabriele Comeglio. I concerti al Teatro di verdura sono presentati da un madrina d'eccezione, Carmen Avellone, cantante e docente di classe jazz della Scuola Popolare del Brass Group, nonché una delle cinque Ladies, gruppo che negli ultimi anni ha spopolato in tutta la Sicilia.

Il Festival, organizzato dalla Regione Siciliana - Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, il cui coordinamento artistico è affidato alla Fondazione The Brass Group. (ANSA).