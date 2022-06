Sicilia: Musumeci, ricevuto attacchi indicibili da fuoco amico

(ANSA) - PALERMO, 23 GIU - "In quest'ultimo anno ho subito attacchi indicibili dal fuoco amico, preoccupato più a delegittimare il presidente della Regione che ad attaccare le opposizioni". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ai giornalisti Palazzo d'Orlèans, nel corso di una conferenza stampa. "Ho avuto ottimi rapporti con i segretari dei partiti della coalizione fino a qualche mese fa - ha aggiunto Musumeci -. Pur risultando vincente in tutti i sondaggi ad opera di istituti nazionali degli ultimi sei mesi, in tutti quelli possibili, in tutti gli scenari possibili elettorali che mi danno vincente, eppure per alcuni miei alleati rimango un presidente divisivo e ricevo attacchi, è un paradosso nella terra dei paradossi". (ANSA).