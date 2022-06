Sicilia: Musumeci, mai chiesto a Meloni posto in Parlamento

(ANSA) - PALERMO, 23 GIU - "Mi chiedono se voglio o se ho chiesto alla Meloni un posto il Parlamento a Roma. Io rispondo che non svendo la mia terra e il mio popolo per un posto nel Parlamento nazionale. Sono di un'altra pasta. O vengo messo nelle condizioni di raccogliere, nei prossimi cinque anni, assieme ai partiti della coalizione, quello che abbiamo seminato, altrimenti mi metto da parte. Non accetto compromessi, la Meloni non ha mai proposto un baratto del genere. Lei conosce bene la mia moralità e io conosco bene la sua fermezza". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orlèans a Palermo. Musumeci ha affermato di essere pronto a fare un passo indietro sulla sua ricandidatura se il centrodestra lo riterrà necessario. (ANSA).