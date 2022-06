Sicilia: direzione Pd, verso Chinnici candidata a primarie

(ANSA) - PALERMO, 23 GIU - Caterina Chinnici, 68 anni, sposata, due figli, magistrato ed europarlamentare del Partito democratico, secondo indiscrezioni di casa dem sarà indicata dalla direzione regionale del partito - guidato nell'Isola da Anthony Barbagallo - in corso in un albergo di Palermo, come candidata Pd alle primarie di coalizione del centrosinistra programmate per il prossimo 23 luglio.

A sostenere la candidatura della figlia del giudice Rocco Chinnici, consigliere istruttore assassinato dalla mafia il 29 luglio 1983, è stato il segretario nazionale Enrico Letta.

Chinnici vanta una lunga carriera nella giustizia minorile, tra gli altri incarichi, nel 2008 è procuratore del Tribunale per i minorenni di Palermo e nel 2012 è nominata dal ministro della giustizia Paola Severino capo del dipartimento per la giustizia minorile, incarico confermato nel luglio 2013 dal ministro Annamaria Cancellieri. Nel giugno 2009 viene nominata dal presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo assessore regionale alla famiglia e alle autonomie locali e poi anche alla funzione pubblica, incarico che mantiene fino al 2012. Candidata come capolista del Pd al Parlamento europeo nel maggio 2014, viene eletta e poi riconfermata nel 2019.

Adesso dovrebbe attenderla la corsa con le insegne del suo partito alle primarie dell'area progressista, in cui è già certa la candidatura di Claudio Fava di "Centopassi per la Sicilia"; probabile anche il nome del sottosegretario Giancarlo Cancelleri per il Movimento 5 stelle. Della coalizione fanno parte anche Articolo 1, Europa Verde, Sinistra Italiana e Psi. (ANSA).