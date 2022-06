Vino: rassegna 'Biodivino' a San Martino delle Scale

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - Da venerdì a domenica prossimi a San Martino delle Scale (Pa), è in programma la rassegna internazionale 'Biodivino' con sessioni di degustazione dei vini partecipanti da parte di una commissione internazionale, banchi di vini ed eccellenze gastronomiche del territorio. "Vogliamoi alzare l'asticella della qualità dei vini biologici siciliani e internazionali - spiega Lillo Alaimo Di Loro, presidente di 'Italia Bio' - a partire dalla consapevolezza dei propri pregi e dei limiti delle produzioni in atto. A questo servono le rassegne, che saranno tanto più utili e stimolanti quanto più alto è il livello della partecipazione e in questo 'Biodivino' ricerca una sintesi soddisfacente, perfetta, tra le diverse sensibilità e il retroterra culturale e tecnologico e tra i differenti "mondi del vino". La presentazione della manifestazione venerdì, alle 10.30, nell'Abbazia San Martino delle Scale a Monreale, con Lillo Alaimo Di Loro, presidente Italia Bio, Toni Scilla, assessore regionale all'agricoltura, Gianni Giardina, enologo e presidente del Comitato scientifico Biodivino. Domenica pomeriggio tavola rotonda sul "Ruolo della viticoltura biologica siciliana e la sostenibilità". (ANSA).