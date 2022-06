Palermo: caos seggi; candidato Lomonte, intervenga Procura

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - "Da candidato alla carica di sindaco devo denunciare il collasso della macchina elettorale palermitana; un collasso che non ha pari dalla caduta del fascismo ad oggi. Ci sono sezioni ancora chiuse a un'ora e mezza dall'inizio teorico delle votazioni e gente che è rimandata a casa". Lo dice Ciro Lomonte, candidato sindaco per i 'Siciliani liberi'.

"La pessima gestione di Orlando non consente neanche di esercitare un diritto costituzionale ai nostri concittadini - aggiunge - Non posso fare altro che sollecitare magistratura e forze dell'ordine ad intervenire per un fatto così grave e inaudito". (ANSA).