Palermo: caos seggi; amministrativista, nessuna invalidità

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - Il caos dei seggi a Palermo non intacca la validità delle elezioni. Lo sostiene il prof. Guido Corso, uno dei più noti amministrativisti. La massiccia rinuncia di molti presidenti ha ritardato la costituzione dei seggi che sono diventati operativi solo quando è stato possibile sostituire i presidenti assenti. "C'è stata quindi - dice Corso - una riduzione della durata delle operazioni elettorali. Ma questo non giustifica la richiesta di annullamento del voto.

Anche in virtù del principio del 'favor voti', la ritardata operatività dei seggi non ha comportato alcuna invalidità. Non può neppure essere richiesto un prolungamento dell'apertura dei seggi. Ci vorrebbe una legge apposita". (ANSA).